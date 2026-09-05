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Омбудсмен Лантратова: молодежные советы по УПЧ могут создать во всех регионах РФ

Омбудсмен Лантратова: молодежные советы по УПЧ могут создать во всех регионах РФ

Молодежные советы при уполномоченных по правам человека планируют создать во всех регионах России. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова на Всероссийском молодежном юридическом форуме «Юрслет».

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