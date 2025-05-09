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Грандиозный парад в День Победы прошел по Красной площади

Грандиозный парад в День Победы прошел по Красной площади

В Москве прошел праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли российские солдаты и военные из 13 иностранных государств, а также проехала военная техника.

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Елена Верия
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