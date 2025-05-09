Грандиозный парад в День Победы прошел по Красной площади

В Москве прошел праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли российские солдаты и военные из 13 иностранных государств, а также проехала военная техника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии