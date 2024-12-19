«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире

Миссия к спутнику Юпитера, в недрах которого возможно существование жизни, новые аппараты, совершившие успешную мягкую посадку на Луну, и огромная ракета, впервые пойманная компанией SpaceX, — этими и другими интересными событиями выделяется уходящий 2024 год в мировой космонавтике.
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