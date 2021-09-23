Самые жуткие туристические достопримечательности с привидениями

Существует бесчисленное количество достопримечательностей по всему миру, окутанных тайной. Эти туристические направления действуют в течение уже долгого времени и известны тем, что в них обитают призраки тех, кто жил в этих местах столетия назад.
Существует бесчисленное количество достопримечательностей по всему миру, окутанных тайной. Эти туристические направления действуют в течение уже долгого времени и известны тем, что в них обитают призраки тех, кто жил в этих местах столетия назад.
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