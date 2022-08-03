Нэнси Пелоси провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду, 3 августа, утром провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.
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