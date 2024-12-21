ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

Олег Исайченко 20 декабря 2024 г., 14:30 Киев понес жесткое наказание за удары ATACMS по Ростовской области ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области.