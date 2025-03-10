ЧП с машиной Скорой

В Феодосии специализированная медицинская машина провалилась в городской светомузыкальный фонтан. «По неизвестным причинам машина Скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его», - сообщил мэр Феодосии.
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