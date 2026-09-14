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Мировое обозрение

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Выборы в Госдуму 2026: когда голосовать, какие партии участвуют и кто кандидаты

Выборы в Госдуму 2026: когда голосовать, какие партии участвуют и кто кандидаты

Страна входит в финальную фазу подготовки к главному электоральному событию года: выборы депутатов Государственной думы IX созыва назначены на 20 сентября 2026 года, однако голосование растянется на три дня — с 18 по 20 сентября.

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