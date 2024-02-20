Экс-игрок Гладилин: нужно наигрывать состав "Спартака", видимо, Абаскаль спокоен

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин оценил тот факт, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в товарищеском матче с "Абдыш-Ата" выпустил на поле только одного иностранного футболиста.
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