New Found Gold объявила о коммерческой добыче на золотом руднике Hammerdown

16 сентября 2026 года канадская компания New Found Gold Corp. (TSX/NYSE-A: NFGC) объявила о достижении коммерческого производства на золотом руднике Hammerdown в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада.
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