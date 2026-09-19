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Руне на решающем тай-брейке победил Димитрова в Кубке Дэвиса. Он выиграл оба матча после 11-месячной паузы

Хольгер Руне обыграл Григора Димитрова в матче Мировой группы I Кубка Дэвиса – 3:6, 6:3, 7:6(4). Датчанин провел второй матч за два дня после 11-месячной паузы.

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