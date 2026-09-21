📹❗️В этом видеорепортаже от противника мы можем впервые ознакомиться с элементной базой новейших российских БПЛА-«камикадзе» «Герань-4 Seeker», включая MESH-модем для формирования командно-телеметрических каналов и видеолинков с эффективной дальностью до 300 км с ретрансляцией.