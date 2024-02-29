Суд в Иллинойсе постановил не допускать Трампа до праймериз в штате

Global Look Press/Michael Reynolds/Consolidated News Photos Суд в американском Иллинойсе постановил не допускать бывшего президента США Дональда Трампа к первичным выборам Республиканской партии в штате, сообщает телеканал CNN.
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