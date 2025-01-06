Бригады Autosalubritate будут работать в праздничные дни без перерыва

По сообщению кишиневской мэрии, во время зимних праздников, посвященных Рождеству, бригады компании Autosalubritate будут работать без перерыва, чтобы обеспечить оперативный вывоз мусора из столицы, сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии