«Русский геном»: когда на самом деле появились первые русские

Довольно недавно учёные вплотную подобрались к расшифровке генетического кода человека. Это во многом позволило по-новому взглянуть и на историю русского этноса, который оказался более древними и не таким однородным, чем предполагалось ранее.
Довольно недавно учёные вплотную подобрались к расшифровке генетического кода человека. Это во многом позволило по-новому взглянуть и на историю русского этноса, который оказался более древними и не таким однородным, чем предполагалось ранее.
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