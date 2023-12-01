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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал очки в 8-м матче подряд (4+12). У него 2 передачи, 8 бросков, 3 потери и «минус 2» за 24:10 с «Питтсбургом»

Кучеров набрал очки в 8-м матче подряд (4+12). У него 2 передачи, 8 бросков, 3 потери и «минус 2» за 24:10 с «Питтсбургом»

Форвард «Тампы» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче с «Пингвинс» (2:4). Он продлил результативную серию до 8 игр (4+12 на отрезке).

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