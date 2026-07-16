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Новый брак после 40 лет совместной жизни: как 70-летний миллиардер Араз Агаларов женился на девушке моложе его дочери

Новый брак после 40 лет совместной жизни: как 70-летний миллиардер Араз Агаларов женился на девушке моложе его дочери

В 2026 году стало известно о кардинальных переменах в семье 70-летнего миллиардера Араза Агаларова. Основатель Crocus Group официально зарегистрировал брак с 27-летней Алёной Ивановой, которая теперь носит его фамилию.

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