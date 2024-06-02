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Вагенкнехт: Шольц должен объяснить смену курса по применению оружия против РФ

Вагенкнехт: Шольц должен объяснить смену курса по применению оружия против РФ

Депутат германского бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен публично объяснить свое решение использовать немецкое оружие против целей, расположенных на территории Российской Федерации.

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