Царьград Svetlana Vozmilova/Globallookpress Депутаты Госдумы пригрозили коммунальщикам штрафами из-за вала жалоб со стороны граждан, но забыли про важный нюанс.
"Каста неприкасаемых" в России: Депутаты пригрозили коммунальщикам штрафами, но забыли про нюанс
Комментарии
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св
спивак виктор
а работникам жкх платить 1/3 зарплаты депутатских горлопанов и все будет хорошо!
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15 час.
Олег Орлов
Тоже подумал... Если по рынку жить, не только значит станки на западе по рыночным ценам , автомобили и прочее покупать, но платить и сотрудникам, особенно высококвалифицированным, рыночные зарплаты тоже, как там... А вот Петр первый нвпример, (кстати как Екатерина Великая, при которой около тысячи предприятий возглавляли вольноотпущенники), платил мастеровым даже больше.. Поэтому специалисты наоборот оттуда призжали на заработки... А уже при Екатерине свои были, как Баженов например...Кулибин и многие другие...
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14 час.
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