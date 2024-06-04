Веломаршрут протяженностью 13 км благоустроят в Южном порту

На территории Южного порта благоустроят самую протяженную в столице набережную. Непрерывный веломаршрут длиной 13 километров соединит новые жилые кварталы района и полуостров ЗИЛ с парком развлечений «Остров Мечты».
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