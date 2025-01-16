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Царьград

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Вдова скончавшегося пациента «IQ Plastique» подала иск против Ксении Собчак

Вдова скончавшегося пациента «IQ Plastique» подала иск против Ксении Собчак

Женщина заявила, что СМИ распространяют ложную информацию.Вдова умершего из-за операции мужчины подала иск против Ксении Собчак, которая рассказала об этой истории в своём ролике.

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Комментарии
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Амара Карпова
Где это грязная баба🤮💩там одни беды😭как земля носит таких ЧУДОВИЩ🤮💩
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