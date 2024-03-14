Матчи плей-офф ВХЛ в Ханты-Мансийске с участием «Югры» проходят при полупустых трибунах

Домашние матчи ханты-мансийской «Югры» в плей-офф Кубка Петрова проходят при полупустых трибунах. Выступление хоккейной команды не вызывает особого интереса у жителей Ханты-Мансийского автономного округа.
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