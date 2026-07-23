Огнем и мечом. Часть III

Расчет тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек». Фото: Минобороны РФ Продолжение. Часть I и часть II Транспорт для огнеметчиков Для транспортировки вооружения и личного состава огнеметного отделения при контакте с противником в 2001 году была принята на вооружение специальная тяжелая боевая машина огнеметчиков БМО-Т, выпуском которой занимается концерн «Уралвагонзавод».