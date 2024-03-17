Ежедневный гороскоп на 18 марта 2023 года для всех знаков зодиака Юлия СавельеваЭксперты в области астрологии предостерегают, что 18 марта 2024 года людям всех знаков зодиака следует воздержаться от поспешных решений и необдуманных поступков.
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