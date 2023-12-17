По словам продюсера Skull and Bones, финальная версия – это баланс между пожеланиям...

По словам продюсера Skull and Bones, финальная версия – это баланс между пожеланиями сообщества и основами игрыSkull and Bones, новая пиратская игра с открытым миром от Ubisoft, как никогда близка к тому, чтобы поднять паруса и наконец-то отправиться в кругосветное путешествие.