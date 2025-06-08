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Жители Адыгеи участвовали в проекте «Воплоти свою мечту»

Жители Адыгеи участвовали в проекте «Воплоти свою мечту»

Команда Дондуковского сельскохозяйственного техникума «Зелёный мир» в составе капитана Макарова Андрея, участников Соловьева Виталия, Ганзвинд Натальи, Дивулина Валерия, Сидорова Владимира, Бахтиевой Елизаветы, Стебловского Артема, Чечуевой Екатерины, под руководством наставника Донской Наталии Николаевны участвовали во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Воплоти свою мечту».

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