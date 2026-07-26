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Названы страны с самым дорогим и самым дешевым такси: на каком месте Украина

Названы страны с самым дорогим и самым дешевым такси: на каком месте Украина

Украина вошла в число стран с самыми низкими тарифами на такси в мире. По данным аналитиков «Слово и дело», которые сопоставили информацию Numbeo и исследования Deutsche Bank Research, средняя стоимость одного километра поездки в стране составляет около $0,45.

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