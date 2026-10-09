Забайкалье утроило темпы выдворения мигрантов: 148 человек за неполный год

Судебные приставы Забайкалья за девять месяцев 2026 года принудительно отправили на родину 148 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.
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