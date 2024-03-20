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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области произошло 27 ДТП за сутки

В Рязанской области произошло 27 ДТП за сутки

Всего за сутки в регионе произошло 27 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Автоинспекторы выявили 6 056 нарушений ПДД: 2 факта пьяного вождения, 71 нарушение, связанное с тонировкой, 18 нарушений со стороны пешеходов, 24 – со стороны дальнобойщиков.

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