"ЕСЛИ БЫ УДАЛОСЬ…". СБЕЖАВШАЯ В КИЕВ МАКСАКОВА* ПРЕДВКУШАЕТ НОВЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АТАКИ НА РОССИЮ

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Свежие комментарии

  • Elena Eliseeva
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  • Evgenija Palette
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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Отношение детей страшней показатель. Людмила наверное а ахуе от своей дочки. Если что и случится,то нежалко.
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22 час.
Алекс Сэм
Надо ей помочь поперхнуться какой-нибудь косточкой, фатально.
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22 час.
Виктор
Очередная мразь обласканая нашей властью. Доколе будем жевать №сопли&quot; играя в так называемую демократию. Вновь собираем релокантов у себя. Где цензура, что на наших каналах, показывают что и кого. Так называемых звёзд, а это в основе своей дерьмо. Надо больше показывать настоящих героев, молодых ребят идущих на смерть за своё отечество  и в то же время что творится На большинстве каналов ТВ
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18 час.

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