"Если бы удалось…". Сбежавшая в Киев бывшая оперная дива и депутат Госдумы Мария Максакова* предвкушает новые террористические атаки на Россию.
"ЕСЛИ БЫ УДАЛОСЬ…". СБЕЖАВШАЯ В КИЕВ МАКСАКОВА* ПРЕДВКУШАЕТ НОВЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АТАКИ НА РОССИЮ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Отношение детей страшней показатель. Людмила наверное а ахуе от своей дочки. Если что и случится,то нежалко.
Ответить
22 час.
Алекс Сэм
Надо ей помочь поперхнуться какой-нибудь косточкой, фатально.
Ответить
22 час.
Виктор
Очередная мразь обласканая нашей властью. Доколе будем жевать №сопли" играя в так называемую демократию. Вновь собираем релокантов у себя. Где цензура, что на наших каналах, показывают что и кого. Так называемых звёзд, а это в основе своей дерьмо. Надо больше показывать настоящих героев, молодых ребят идущих на смерть за своё отечество и в то же время что творится На большинстве каналов ТВ
Ответить
18 час.
Свежие комментарии