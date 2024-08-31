"ЕСЛИ БЫ УДАЛОСЬ…". СБЕЖАВШАЯ В КИЕВ МАКСАКОВА* ПРЕДВКУШАЕТ НОВЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АТАКИ НА РОССИЮ

Виктор

Очередная мразь обласканая нашей властью. Доколе будем жевать №сопли" играя в так называемую демократию. Вновь собираем релокантов у себя. Где цензура, что на наших каналах, показывают что и кого. Так называемых звёзд, а это в основе своей дерьмо. Надо больше показывать настоящих героев, молодых ребят идущих на смерть за своё отечество и в то же время что творится На большинстве каналов ТВ