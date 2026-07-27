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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о «Спартаке»: «Должно пройти время – потом определимся, кто главный конкурент «Зенита», а кто второстепенный. При Станковиче тоже хорошо начинали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что называть «Спартак» главным конкурентом « Зенита » в новом сезоне Альфа-Банк РПЛ преждевременно.

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