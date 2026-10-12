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Курские новости

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Житель Ростовской области похитил сельхозпродукции на 8,4 млн рублей

Житель Ростовской области похитил сельхозпродукции на 8,4 млн рублей

Даниил Бачевский похитил сельхозпродукции на сумму более 8,4 млн рублей, обманув аграриев и уклонившись от оплаты.

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