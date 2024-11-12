Выяснилось, что NASA замалчивает информацию о странных инцидентах с астронавтами

Один из них был госпитализирован из-за неизвестной проблемы в космосе, а после оказался в больнице на Земле NASA скрывает информацию о странных медицинских инцидентах, которые произошли с астронавтами на МКС, а затем повторились и на Земле.
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