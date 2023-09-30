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Боятся показать лица: эсэсовец сбежал после скандала с Зеленским в парламенте Канады

Боятся показать лица: эсэсовец сбежал после скандала с Зеленским в парламенте Канады

В канадском парламенте произошел громкий скандал. Туда пригласили нациста и бывшего бойца СС «Галичина», 98-летнего Ярослава Хунку.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это не единственный эсэсовец, укрывшийся в Канаде от возмездия за совершенные ими военные преступления. У них руки по шею В КРОВИ!! САДИСТЫ и УБИЙЦЫ!!... Почему не говорят, кто из нацистских украинских подразделений сожгли ТРИСТА с лишним деревень вместе с жителями В БЕЛАРУСИ?!! ХАТЫНЬ только одна деревня, которая превращена в скорбный  мемориал!!  Но на ее территории есть &quot;кладбище сожженных белорусских деревень&quot;.. НО ГОВОРЯТ только об евреях, которые пострадали от украинских карателей, а белорусы что, не пострадали?!! Что, недостойны горькой памяти?!! И у них не нужно просить прощения за чествование КАРАТЕЛЯ в Канаде?!! ПОЗОР КАНАДЕ!!👎👎👎👎👎
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