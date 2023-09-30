Боятся показать лица: эсэсовец сбежал после скандала с Зеленским в парламенте Канады

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лина любимцева

Это не единственный эсэсовец, укрывшийся в Канаде от возмездия за совершенные ими военные преступления. У них руки по шею В КРОВИ!! САДИСТЫ и УБИЙЦЫ!!... Почему не говорят, кто из нацистских украинских подразделений сожгли ТРИСТА с лишним деревень вместе с жителями В БЕЛАРУСИ?!! ХАТЫНЬ только одна деревня, которая превращена в скорбный мемориал!! Но на ее территории есть "кладбище сожженных белорусских деревень".. НО ГОВОРЯТ только об евреях, которые пострадали от украинских карателей, а белорусы что, не пострадали?!! Что, недостойны горькой памяти?!! И у них не нужно просить прощения за чествование КАРАТЕЛЯ в Канаде?!! ПОЗОР КАНАДЕ!!👎👎👎👎👎