В Барселоне спустя 144 года достроят туристическую достопримечательность

Легендарный долгострой Саграда Фамилия в Барселоне обрёл точные даты окончания строительства. Постройка знаменитого Собора Святого Семейства должна быть завершена в 2026 году - через 144 года после начала стройки, сообщают испанские СМИ.
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