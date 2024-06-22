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Названы сроки, когда можно покупать арбузы

Названы сроки, когда можно покупать арбузы

Диетолог Ростова заявила, что арбузы становятся полезными только осенью Употребление арбуза может вызвать рост уровня сахара в крови и стимулировать производство инсулина, как отметила Юлия Зинченко из Национального общества диетологов.

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