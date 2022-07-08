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Полис ОСАГО может подорожать в Хабаровском крае

Полис ОСАГО может подорожать в Хабаровском крае

Банк России намерен расширить тарифный коридор, в пределах которого будет находиться его стоимость. Минимальная и максимальная цена обязательной страховки для легкового автомобиля будут различаться более чем вдвое.

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