«Россия» в цифрах: промежуточные итоги международной выставки-форума на ВДНХ в 2023 году

Масштабное мероприятие, призванное показать гражданам и иностранным партнерам ключевые проекты российских компаний, величие исторического пути и перспективы будущего РФ, стартовало в Москве 4 ноября этого года.
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