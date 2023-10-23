"Ъ": автомобилистам разрешили квадратные номера

Владельцам автомобилей одобрили установку спереди машины квадратных госномеров, пишет "Коммерсантъ".По данным издания, Росстандарт внес в ГОСТ соответствующие изменения, а ГИБДД направила в субъекты разъяснения.
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