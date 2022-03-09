Экс-судья Итурральде о моменте с Доннаруммой: «Бензема забил, но это фол. ВАР не мог вмешаться, так как эпизод неочевидный»

Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался после матча «Реал» – «ПСЖ» (3:1). Бывший арбитр оценил момент с участием вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы и форварда мадридцев Карима Бензема, после которого хозяева сравняли счет в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

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