Наши артиллеристы на Донецком направлении уничтожили боевую технику ВСУ

Артиллерийские подразделения Южной группировки войск продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника и других целей, которые выявляют разведчики, сообщает МО РФ.
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