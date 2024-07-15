Россия не знает конкретного содержания письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидерам Европейского союза (ЕС), в котором перечислены предложения по урегулированию конфликта на Украине.
В Кремле прокомментировали данные о предложениях Орбана по Украине
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Прошло 80 лет, а в европе всё то же: ненависть к России, презрение к тем, кто не согласен и конечно же, идиоты у власти. Ау, Третья мировая!
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20 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Надо было охранять достижения после ВОВ не только от врагов из вне , а и в самих странах Варшавского Договора , коли взяли шевство над ними
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14 час.
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