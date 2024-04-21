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Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине

Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине

Новый транш США на военную помощь Украине только затянет конфликт и лишит надежды на спасение жизни десяткам тысяч украинцев подвергнет риску написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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