Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине

Новый транш США на военную помощь Украине только затянет конфликт и лишит надежды на спасение жизни десяткам тысяч украинцев подвергнет риску написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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