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Депутат Госдумы предложил дать всем многодетным семьям в РФ право получить земельный участок

Депутат Госдумы предложил дать всем многодетным семьям в РФ право получить земельный участок

Законопроект о возможности бесплатного получения земельного участка или денежной компенсации всем многодетным семьям отправил на заключения кабмина депутат Государственной Думы РФ Ярослав Нилов.

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Комментарии
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Афонин Андрей
Ну получит МНОГОДЕТНАЯ семья этот участок, и что? Депутат не знает объём затрат на то, чтобы построить дом, подвести к нему воду, канализацию, газ, электричество, дорогу? И всё это предлагается свалить на плечи МНОГОДЕТНОЙ семьи? Даже не смешно.  А вот предоставить не только участок, но и всё перечисленное - это для государства слабо! Не нужны нашему государству  ни дети, ни многодетные семьи, удовлетворяются  &quot;ценными работниками&quot; из Средней Азии, а что? Тоже электорат, если паспорта раздать! Что, впрочем, и происходит...
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