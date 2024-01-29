Депутат Госдумы предложил дать всем многодетным семьям в РФ право получить земельный участок

АА

Афонин Андрей

Ну получит МНОГОДЕТНАЯ семья этот участок, и что? Депутат не знает объём затрат на то, чтобы построить дом, подвести к нему воду, канализацию, газ, электричество, дорогу? И всё это предлагается свалить на плечи МНОГОДЕТНОЙ семьи? Даже не смешно. А вот предоставить не только участок, но и всё перечисленное - это для государства слабо! Не нужны нашему государству ни дети, ни многодетные семьи, удовлетворяются "ценными работниками" из Средней Азии, а что? Тоже электорат, если паспорта раздать! Что, впрочем, и происходит...