Законопроект о возможности бесплатного получения земельного участка или денежной компенсации всем многодетным семьям отправил на заключения кабмина депутат Государственной Думы РФ Ярослав Нилов.
Депутат Госдумы предложил дать всем многодетным семьям в РФ право получить земельный участок
Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Ну получит МНОГОДЕТНАЯ семья этот участок, и что? Депутат не знает объём затрат на то, чтобы построить дом, подвести к нему воду, канализацию, газ, электричество, дорогу? И всё это предлагается свалить на плечи МНОГОДЕТНОЙ семьи? Даже не смешно. А вот предоставить не только участок, но и всё перечисленное - это для государства слабо! Не нужны нашему государству ни дети, ни многодетные семьи, удовлетворяются "ценными работниками" из Средней Азии, а что? Тоже электорат, если паспорта раздать! Что, впрочем, и происходит...
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