Жители нескольких калужских улиц и СНТ останутся без электричества

В единой дежурно-диспетчерской службе Калуги сообщили, что в четверг, 18 июля, будет отключено электричество на нескольких улицах и СНТВ единой дежурно-диспетчерской службе Калуги сообщили, что в четверг, 18 июля, будет отключено электричество на нескольких улицах и СНТ.