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Калужские новости

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Жители нескольких калужских улиц и СНТ останутся без электричества

Жители нескольких калужских улиц и СНТ останутся без электричества

В единой дежурно-диспетчерской службе Калуги сообщили, что в четверг, 18 июля, будет отключено электричество на нескольких улицах и СНТВ единой дежурно-диспетчерской службе Калуги сообщили, что в четверг, 18 июля, будет отключено электричество на нескольких улицах и СНТ.

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