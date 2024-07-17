Жители нескольких калужских улиц и СНТ останутся без электричества

В единой дежурно-диспетчерской службе Калуги сообщили, что в четверг, 18 июля, будет отключено электричество на нескольких улицах и СНТВ единой дежурно-диспетчерской службе Калуги сообщили, что в четверг, 18 июля, будет отключено электричество на нескольких улицах и СНТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)