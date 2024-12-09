О русском историческом влиянии в Азии

Преклонение пред Европой и Западом в целом всегда носило в нашем обществе характер сакральный. В особенности это утверждение справедливо в отношении вопроса влияния европейской культуры на становление нашей собственной, равно как и на развитие экономики, технологий, государственности и прочего.