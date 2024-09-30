Запад управляет Талибаном через дочь эмира, которая проживает в Лондоне

Директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко со ссылкой на источники, близкие к правительству талибов, заявил, что дочь эмира Талибана* руководит собственным фондом в Лондоне.
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