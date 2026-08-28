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Царьград

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Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят украинский вопрос 1 сентября

Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят украинский вопрос 1 сентября

Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят 1 сентября ситуацию на Украине и в Черноморском регионе, а также торгово-экономическое сотрудничество.

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