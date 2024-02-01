«Если ищете ухоженных, так давайте деньги на эту ухоженность!» Почему мужчин раздражает эта фраза

«Периодически от баб слышу лозунг "Хочешь красивую - плати", типа я же вот столько много трачу на косметику, уход и шмотки, что вот ты за это все должен заплатить будешь в итоге» Из писем-разводок на женском форуме Конечно, вряд ли кто-то говорил этому мужчине напрямую «вот ты должен будешь заплатить за все в итоге».