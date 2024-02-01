Всё о разводах
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Всё о разводах

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«Если ищете ухоженных, так давайте деньги на эту ухоженность!» Почему мужчин раздражает эта фраза

«Если ищете ухоженных, так давайте деньги на эту ухоженность!» Почему мужчин раздражает эта фраза

«Периодически от баб слышу лозунг "Хочешь красивую - плати", типа я же вот столько много трачу на косметику, уход и шмотки, что вот ты за это все должен заплатить будешь в итоге» Из писем-разводок на женском форуме Конечно, вряд ли кто-то говорил этому мужчине напрямую «вот ты должен будешь заплатить за все в итоге».

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