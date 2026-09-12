Дети Великой Отечественной войны

Дети должны учиться в школе. Но этим детям пришлось брать оружие в руки и отстаивать свою страну, свою жизнь.
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